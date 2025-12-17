Paura a Savona: sedicenne senza biglietto minaccia controllori con coltello

Momenti di tensione su un bus urbano nel centro cittadino: una ragazza 19enne ha estratto un cacciavite per favorire la fuga del minore

Momenti di forte tensione si sono verificati a Savona a bordo di un autobus di linea urbana, dove un controllo dei biglietti si è trasformato in un episodio di violenza e minacce. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione che parlava di una persona armata di coltello. Sul posto, gli agenti delle volanti hanno raccolto le indicazioni del personale della T.P.L. e individuato una giovane che si stava allontanando rapidamente dalla zona.

La fuga e il fermo dopo cento metri

Alla vista dei poliziotti, la ragazza ha tentato di fuggire a piedi nel centro cittadino. L’inseguimento è durato poche decine di secondi: uno degli agenti è riuscito a raggiungerla e bloccarla dopo circa cento metri. La giovane, una diciannovenne italiana con precedenti, è stata immediatamente identificata e accompagnata negli uffici di polizia per gli accertamenti.

Il controllo dei biglietti degenerato in minacce

Dalle testimonianze raccolte è emerso che la diciannovenne si trovava sull’autobus insieme a un sedicenne italiano, anch’egli con precedenti. Al momento del controllo dei titoli di viaggio da parte del personale T.P.L., i due avrebbero reagito in modo aggressivo, dando in escandescenze e minacciando i controllori. Una situazione che ha generato paura tra i presenti e costretto il personale a chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Il cacciavite nascosto e il coltello del minore

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la ragazza avrebbe estratto un lungo cacciavite, che teneva occultato sotto i vestiti, brandendolo contro i controllori per consentire la fuga al complice. Il sedicenne, a sua volta, era armato di un coltello di circa 35 centimetri, utilizzato per minacciare il personale a bordo del mezzo pubblico. Grazie alla collaborazione dei cittadini, i poliziotti sono riusciti a ritrovare l’arma, abbandonata dal minore sotto un’auto in sosta durante la fuga.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Al termine delle formalità di rito, per la diciannovenne è scattato l’arresto con le accuse di minaccia, resistenza a pubblico ufficiale, porto di oggetti atti a offendere e interruzione di pubblico servizio. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la giovane si trova ora agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima. Il sedicenne è stato invece segnalato alla Procura per i Minorenni di Genova per gli stessi reati.

