Paura a San Salvatore di Cogorno: bimbo di due anni cade dal balcone, ricoverato al Gaslini

L’incidente

Attimi di paura a San Salvatore di Cogorno nella mattinata di mercoledì 17 settembre. Poco prima delle 11, un bambino di due anni è precipitato dal balcone di un’abitazione in via alla Basilica dei Fieschi.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, con un’ambulanza della Croce Rossa di Cogorno e l’automedica Tango 1.

Il piccolo è stato trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale Gaslini di Genova, dove è stato ricoverato in terapia semi-intensiva. Secondo le prime informazioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

I carabinieri di Sestri Levante hanno avviato gli accertamenti per capire come il bambino sia caduto dal balcone del terzo piano.

Un precedente a Imperia

L’episodio ricorda quanto accaduto il 12 settembre a Imperia, dove un altro bimbo di due anni è caduto da un balcone riportando ferite gravissime. In quel caso il piccolo è ancora ricoverato in prognosi riservata.

