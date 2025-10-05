Paura a Morego, incendio sul tetto di una casa: famiglia salvata a Bolzaneto

Paura nella notte a Morego, sulle alture di Bolzaneto

Momenti di paura questa notte a Morego, frazione collinare di Bolzaneto, dove un incendio ha interessato il tetto di una casa in via Porcile. Erano circa le 5:30 quando le fiamme hanno avvolto la copertura dell’edificio a due piani abitato da una famiglia composta da padre, madre e tre figli.

L’intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio

Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, che hanno domato rapidamente l’incendio riuscendo a impedire che il rogo si estendesse al resto dell’abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite dalla zona del camino.

Soccorsi sul posto e grande spavento per i residenti

A supporto sono arrivate le ambulanze del 118 con la Croce Oro Manesseno, la Croce Verde Ceranesi e le automediche Golf 2 e 4. Nessuno dei residenti è rimasto ferito, ma la famiglia ha vissuto momenti di forte apprensione.

Bonifica e messa in sicurezza dell’area

Questa mattina, intorno alle 9, una squadra dei pompieri era ancora al lavoro per completare le operazioni di bonifica e mettere in sicurezza la copertura dell’edificio. Le indagini chiariranno con precisione le cause dell’incendio, ma l’ipotesi più probabile resta un guasto legato al camino.

