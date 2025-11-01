Pastorino: Salvini mi ha dato ragione. Una vergogna 800 euro a/r Genova-Roma

“Il ministro del Mit Matteo Salvini ha dato ragione ai dati da me presentati al question time in aula alla Camera sulle tariffe impossibili del volo Genova-Roma, peggiorate dai voli che mancano e da una situazione dei trasporti aberrante, dove non si salva nulla, dai treni (incluso il quadruplicamento della rete ferroviaria per Milano di cui non parla più nessuno) alle autostrade.

Bene che il ministro abbia ammesso che i prezzi sono inaccettabili, ma ora serve un impegno del Governo per cambiare davvero le cose.

Perché l’interessamento del ministero del made in Italy e del garante per la sorveglianza dei prezzi, così come il ventilato controllo degli algoritmi da parte del garante della concorrenza non hanno sortito alcun effetto.

E questa settimana se voglio viaggiare da Genova a Roma andata e ritorno senza bagaglio anche in economy spendo 800 euro, più che andare a New York, e sempre se trovo posto.

Siamo qui per chiedere soluzioni in tempi brevi per venire e andare via dal capoluogo ligure.

Questa situazione, infatti, mal si concilia con gli altri investimenti che si stanno facendo nelle infrastrutture liguri, come la nuova diga foranea o il tunnel subportuale a Genova.

Serve invece dare priorità a questo problema”.

Lo ha dichiarato il deputato genovese del Partito Democratico e sindaco di Bogliasco Luca Pastorino, in risposta al ministro Salvini, al question time per la sua interrogazione sulle tariffe aeree e i voli mancanti tra Genova e Roma, sottoscritta anche dai colleghi liguri del Pd Valentina Ghio e Alberto Pandolfo.