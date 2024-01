Passeggeri bloccati in galleria per tre ore su treno per Milano

Ieri pomeriggio un’ottantina di passeggeri a bordo di un treno diretto a Milano sono rimasti bloccati per tre ore in galleria tra la stazione di Genova Brignole e quella di Principe.

Il convoglio, il treno Regionale 3040, era partito alle 17.36 ma poco dopo si è fermato in galleria per un guasto.

I tecnici di Trenitalia hanno provato a farlo ripartire senza successo.

Alla fine Trenitalia ha inviato un secondo convoglio per consentire ai passeggeri di proseguire il viaggio verso la Lombardia.

Ma l’operazione di evacuazione non era facile e non priva di rischi e per la posizione del treno.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia ferroviaria insieme alle squadre di Sicurezza delle Ferrovie.

I passeggeri sono, così, stati assistiti con beni di prima necessità.

Decisamente arrabbiati sono stati riportati a Brignole intorno alle 20.30 per ripartire con un nuovo convoglio alla volta di Milano.