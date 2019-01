Genova una città diversa da quel famoso 14 agosto che ha cambiato la vita di una comunità intera, oltre a spezzarla a 43 vittime innocenti.

Genova e Autostrade per l’Italia, un rapporto diventato sempre più burrascoso ogni giorno che passa senza il Ponte Morandi. Molti genovesi non perdonano alla holding di Benetton una mancata vera ristrutturazione del Viadotto Polcevera.

Ma Autostrade per l’Italia sembra non aiutare con le sue lacune a calmare gli animi.

Ci giunge una segnalazione da parte di un nostro affezionato lettore che vi proponiamo per far riflettere.

Ore 5.10 della giornata dell’Epifania. Un nostro lettore prende l’Autostrada a Genova Ovest in direzione Genova Bolzaneto. Esce al casello valpolceverino e al momento che deve passare mette il biglietto nella macchinetta che non lo riconosce. Con calma attende l’intervento di un operatore al telefono il quale inizia cordialmente: “Non le riconosce il biglietto, cosa vuole che ne sappia io da Bari”e poi la caduta di stile “Guardi che non è assolutamente vero che è gratuita la tratta, se la vedrà lei”.

Oltre ai toni, è possibile che da Bari i dipendenti di Autostrade possano non sapere che, a causa del Ponte crollato, una tratta non sia a pagamento?. È una tragedia di rilievo nazionale e non si può pensare che i genovesi, per quello che stanno passando, debbano sentire questo dai dipendenti Autostrade mentre passano e magari pagano alcune tratte del loro servizio.

Il tutto lo prendiamo con il beneficio del dubbio, chi scrive si limita a riportare il fatto senza esprimere un giudizio editoriale e personale, lasciando ai lettori la libertà di giudizio.

