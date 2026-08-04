Parapendista precipita sul greto dell’Entella, soccorso dai Vigili del Fuoco

L’uomo, 55 anni, è stato recuperato con l’ausilio dell’autoscala dopo la caduta nel territorio di Carasco. Trasportato in ospedale dal personale sanitario

Intervento di soccorso nel pomeriggio di lunedì 3 agosto a Carasco, dove un parapendista è precipitato sul greto del fiume Entella. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per raggiungere e mettere in sicurezza l’uomo.

Il parapendista, un 55enne, è stato recuperato dalle squadre di soccorso con l’ausilio di un’autoscala, utilizzata per consentire le operazioni in un’area particolarmente difficoltosa.

Dopo essere stato immobilizzato, l’uomo è stato riportato in una zona sicura e affidato al personale sanitario, che ne ha disposto il successivo trasporto in ospedale.

Le operazioni di recupero si sono concluse con il trasferimento del ferito ai sanitari per le cure necessarie.

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