Papa Francesco, aggiornamenti dal Gemelli: Il cuore regge bene

Il quadro resta, però, complesso. Il Pontefice si alza dal letto e si accomoda in poltrona. Prosegue il riposo assoluto

Papa Francesco continua la sua degenza al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato da venerdì scorso a causa di una polmonite bilaterale. Le sue condizioni, secondo le ultime informazioni diffuse dalla Sala Stampa Vaticana, presentano ancora un quadro clinico complesso, ma il Santo Padre è vigile e in grado di alzarsi dal letto.

Papa Francesco in ospedale: il cuore regge bene

Fonti vaticane riferiscono che il Papa non necessita di somministrazione supplementare di ossigeno in forma stabileed è autoventilato. Inoltre, il suo cuore sta reagendo positivamente alla terapia, un segnale rassicurante per i fedeli di tutto il mondo.

Nel frattempo, prosegue il riposo assoluto prescritto dai medici: Papa Francesco non riceve visite, ad eccezione dei suoi stretti collaboratori, che gli sottopongono documenti e aggiornamenti ufficiali.

Polmonite bilaterale: il trattamento prosegue con terapia antibiotica e cortisonica

Ieri sera, il direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni, ha fornito un quadro più dettagliato della situazione. La polmonite bilaterale di Papa Francesco è stata confermata da una TAC al torace, che ha evidenziato un peggioramento del quadro respiratorio. L’infezione, descritta come polimicrobica, è insorta su una condizione preesistente di bronchiectasie e bronchite asmatiforme, rendendo necessario un trattamento complesso a base di antibiotici e cortisone.

Un nuovo bollettino medico verrà diffuso nel pomeriggio per aggiornare sulle condizioni del Santo Padre e sull’andamento della terapia.

Papa Francesco ricoverato al Gemelli: attesa per gli aggiornamenti medici

La preoccupazione per lo stato di salute del Pontefice è alta, ma i segnali di stabilizzazione – come il buon funzionamento del cuore e la possibilità di sedersi in poltrona – rappresentano elementi incoraggianti.

Mentre il mondo cattolico prega per la sua guarigione, il Vaticano continua a monitorare da vicino l’evoluzione del suo stato di salute, con l’auspicio di un rapido miglioramento.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube