Paola Repetto e il suo libro Le 7 chiavi dell'Arcobaleno

, presso il Bosco della Mogliarina a Rovegno (Ge) si terrà la presentazione del libro di“Le 7 chiavi dell’arcobaleno” (Erga) con la presenza dell’autrice, a cura della Pro Rovegno. Modererà l’evento il giornalista. Si tratta di una fiaba multimediale, che unisce testo e musiche, voci e immagini, grazie ai QR code che consentono una vera e propria esplorazione avventurosa all’interno del libro, fatta di contenuti extra e approfondimenti su personaggi e luoghi. La fiaba è ambientata in Val Trebbia e la protagonista si chiama Carlotta, una bambina contemporanea, che si muove tra personaggi fiabeschi come il Re delle Tempeste, la Donna delle Erbe, l’Ondina della Palude e molti altri.Nasce a Genova, ha già pubblicato “Progetto Eli-tre” (Solfanelli), “De Coquine”, una raccolta di sue ricette (Il Mio Libro) e ha collaborato all’antologia “Tutti giù all’inferno” (Perrone editore). Fa parte della compagnia teatrale Gaucho, per la quale realizza anche elementi di scenografia e scrive testi di monologhi e canzoni sulla condizione della donna.Carlotta, una bambina coraggiosa e intraprendente, deve liberare Arcobaleno, trovando le sette chiavi che chiudono i lucchetti con cui il Re delle Tempeste l’ha imprigionato. Nella sua avventura, Carlotta incontrerà personaggi bizzarri, alcuni amichevoli, ma altri minacciosi e dovrà affrontare situazioni pericolose, che metteranno a dura prova la sua determinazione. Come tutte le fiabe, anche questa è un percorso di crescita e per questo Carlotta cambierà, imparerà il valore del dono, dell’ascolto e acquisirà la capacità di vedere oltre le apparenze e i pregiudizi. Riuscirà nella sua missione? E riuscirà Arcobaleno a sconfiggere il terribile Re delle Tempeste? Questa fiaba con toni fantasy nasce dai ricordi delle estati che l’autrice ha trascorso da bambina a Rovegno, in Val Trebbia. Tutti i luoghi che Carlotta attraversa hanno una corrispondenza nella realtà, in una mappa che è, a un tempo, vera e immaginaria. E anche i personaggi sono stati trasposti, nelle illustrazioni, in opere d’arte e d’arredo urbano realmente esistenti a Genova. Un’ampia documentazione multimediale accompagna il lettore in un viaggio parallelo a quello di Carlotta, attraverso i boschi, i torrenti e le cime rocciose della Val Trebbia e attraverso l’arte e la storia di Genova. Età di lettura: da 8 anni.