Panarello, Piana: ok di Regione Liguria ad ampliamento stabilimento via Carso

“Tutelare i posti di lavoro sul territorio e salvaguardare un’eccellenza genovese come la storica ditta dolciaria Panarello.

Sono soddisfatto che la giunta regionale, dopo il lavoro portato avanti in Comune a Genova e poi in via Fieschi, abbia finalmente dato parere favorevole alla modifica del Piano territoriale di coordinamento paesaggistico (Ptcp), contestuale alla variante del Piano urbanistico del Comune di Genova (Puc) e alla valutazione ambientale strategica (Vas) per l’ampliamento dello stabilimento di via Carso in Media Val Bisagno.

Grazie a questo via libera la sede di produzione potrà essere ampliata in un’area limitrofa attualmente inutilizzata, consentendo così un aumento della produzione e lo sviluppo sul territorio.

Non ci sarà più il rischio, quindi, di perdere una ditta storica e portabandiera dei prodotti tipici genovesi, nata oltre 135 anni fa e in crescita.

L’intervento prevede l’ampliamento dell’esistente stabilimento sul lato sud (magazzino, uffici, produzione artigianale e industriale) e del fabbricato limitrofo (uffici, laboratorio analisi e magazzino per le materia prime). Complessivamente, l’ampliamento previsto è di circa il 43%.

Auspico che in consiglio regionale la pratica possa passare al più presto e all’unanimità.

Se un’azienda, peraltro legata alle nostre tradizioni, si ritrova improvvisamente con la sede di produzione in area naturale protetta, non può essere penalizzata per sempre e vedere preclusa ogni ipotesi di ammodernamento e futuro sviluppo”.

Lo ha dichiarato oggi il consigliere regionale della Lega e presidente della III commissione Attività produttive Alessio Piana.