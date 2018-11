Pallavolo, Zephyr ok pure nel debutto interno

Strada in discesa, al Palaconti santostefanese contro la Spinnaker Savona, per la Zephyr Trading Valdimagra che ha ceduto solo il secondo set sul filo di lana. Il “top scorer” Fabio Bottaini di nuovo macchina da punti, benché non abbia sfiorato quota trenta come nel vittorioso avvio di campionato, a San Remo. Sul parquet Podestà al palleggio con F. Bottaini opposto, al centro De Lucchi e Scatizzi, di banda Calcagnini e Vescovi con Vignali libero; è entrato un attimo all’ala Dario Bottaini per alzare un po’ il “muro”. Insomma la giovane Zephyr si presenta bene anche davanti al pubblico amico.

Questi poi gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure maschile di pallavolo, era la seconda giornata: Colombiera Project-Admo L. 0-3, Colombo Ge-Futura Ceparana 3-2, Avis Finale-Amadeo S. Remo 1-3, S. Antonio Spazio Ge-Acli S. Sabina Ge 3-0, Volley Laghezza Spezia-Villaggio 3 Stelle 3-0.

Ne consegue una classifica che recita…Volley Laghezza Sp, Admo Lavagna, San Antonio Spazio Genova e Trading Zephyr punti 6, Tre Stelle Villaggio e Grafiche Amadeo San Remo 3, Avis Team Finale Ligure e Colombo Genova 2, Futura Avis Ceparana e Acli Santa Sabina 1, Spinnaker Sv e Colombiera Project 0.

ZEPHYR TRADING – SPINNAKER SAVONA 3 – 1

SET: 25 – 16 / 25 – 27 / 25 – 21 / 25 – 16.

ZEPHYR TRADING VALDIMAGRA: Podestà 6, Bottaini F. 24, De Lucchi 13, Scatizzi 10, Benevelli 0, Vescovi 11, Calcagnini 9, Bottaini D. 0, Vignali libero; n.e. Sisti, Conti, Vanacore. All. Marselli.

SPINNAKER SAVONA: Bottaro, Arboscello, Arcidiacono, Arzarello, Cortese, Giacchino, Skoreiko, Sciutto, Turco, Valdora, Bisio e Roascio liberi. All. Agosto.

ARBITRI: Centofanti e Pantani.

Nella foto il “vice-top scorer”, dietro a Fabio Bottaini, Mattia De Lucchi