Pallavolo – Weekend carrarese della Rainbow Sp

La Spezia – Prima in 1.a Divisione e seconda in 2.a con le rispettive squadre “adulte”, la Rainbow Spezia tenta di prendersi le ultime soddisfazioni in questa stagione della pallavolo femminile a livello “under”, partecipando sia con la “U13” che con la “U16” alla Summer Volley Cup (organizzata al Palasport di Avenza dalla Pallavolo Carrarese). Nel contesto dunque di scena sabato 17/6 la Under 13 della Rainbow alle ore 10 contro il Calderara Bologna, alle 13 di fronte alla S. Ignazio Padova e alle 15 davanti al Podenzana Tresana, la Under 16 alle 11 opposta alla Nova Montello Bergamo e alle 17 al S. Ignazio Pd; infine alle 18 alle stesse coetanee podenzano-tresanesi. Eventuali finali il giorno dopo: nel caso delle più giovani si comincia alle 9 con le semifinali per terminare, passando per la “finalina” per il 3.o posto, con la finale per il 1.o alle 14…nel caso delle più “anziane” si inizia invece alle 11 con “finalissima” prevista per le 15.

Nel frattempo convocata dalla federvolley ligure per gli allenamenti del prossimo 20 Giugno, a Finale Ligure quello della mattina e a Pietra quello pomeridiano, la “rainbowiana” Irene Maggi in vista del Trofeo giovanile delle Regioni che scatta poi il 26. Per la cronaca Liguria nel Girone C insieme a Piemonte e Toscana.

Nella foto una formazione dell’ Under 16 della Rainbow Sp