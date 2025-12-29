Pallavolo – Una Rainbow Spezia inesorabile

La Spezia – Altra vittoria della Rainbow Spezia che al Palazzetto si Vezzano Ligure riceve e batte nettamente l’ Albaro Volley e si mantiene, da seconda, nella scia della capolista Cogovalle di Cogoleto.
Di seguito gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure femminile, era la 9.a giornata.
Admo Lavagna-Wonder Normac Moconesi 3-0, Agv Campomorone-Hotel Villa Levi Diano M. 1-3, Cogovalle-Ligurmar S. Sabina Quarto 3-1, Quiliano-Celle Varazze 0-3, Tigullio Sport Team Santa Margherita L.-Futura Ceparana 3-2 e Volare Arenzano-Colombiera Project Ameglia 3-2.
A seguire l’attuale classifica.
Cogovalle punti 27; Rainbow Spezia 23; Volare Arenzano 20; Admo Lavagna 19; Hotel Villa Levi Diano Marina 16; Colombiera Project Ameglia 15; Tigullio Sport Team S. Margherita Ligure, Celle Varazze, Futura Ceparana e Volley Albaro 13; Agv Campomorone 7; Quiliano 6; Ligurmar Santa Sabina Quarto 1; Wonder Normac Moconesi 0.
Tabellino.
PALLAVOLO – LA RAINBOW SPEZIA CONTINUA A VINCERE
RAINBOW SP – VOLLEY ALBARO 3 – 1
SET: 25-19 / 21-25 / 25-17 / 26-24.
RAINBOW LA SPEZIA: Deste, Giangreco, Pagani, Perchiazzi, Allegretto, Ambrosiani, Bencaster, Zonca, Venturini, Bado, libero Pilli; n.e Ghia, Benettini, Mozzachiodi.
VOLLEY ALBARO: Cavaglioni, Cappai, Battilana, Paganello, Magini, Savarino, Piromalli, Rissetto, Torrazza, liberi Zambito e Gilardi; n.e. Pastorino.
ARBITRO: Pantani.