Pallavolo – Un fine settimana di Coppa per il Lunezia Volley

Sarzana – Il Lunezia Volley non si riposa nemmeno nel weekend in cui, tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno, in pratica tutta la pallavolo maggiorenne (femminile e maschile spaziando fra le varie categorie) si ferma.

Biancoblu attese difatti sabato ½ al “Berruti” di Finale Ligure per uno dei triangolari di semifinale della Coppa Liguria: giocheranno alle ore 18.30 contro la perdente il confronto delle tre e mezza, fra Legendarte Finale e Paladonbosco Genova, alle 21 contro la vincente; si tratta delle due squadre prime in classifica nei due gruppi in cui si divide la D ligure “donne” e la prima peraltro gioca in casa. Fra le “lunensi” dovrebbe essere indisponibile la sola ala di rincalzo Nicole Spadone, partiranno invece aggregate anche un paio di ragazze del settore giovanile, all’una e mezza da Via della Cisa.

Per la cronaca l’altro raggruppamento comprende Normac Genova, Iglina Albisola e Tigullio Project, tutte di C dove la Normac è peraltro capolista. Ivi si gioca a Maragliano presso il capoluogo regionale. Le due vincenti di ogni girone giocheranno la “finalissima” probabilmente verso Aprile.

Nella foto il centrale Raffaella Buccelli