Pallavolo - Un buon campionato quello del Podenzana

Podenzana – Il Podenzana Tresana, sconfitto per 3-0 al Palaconti di S. Stefano dal Valdimagra, riperde a favore dell’ Admo Lavagna quella quarta posizione in classifica che gli aveva strappato nello scontro diretto una settimana prima a Barbarasco…e poiché si trattava dell’ultima giornata di campionato, le podenzana-tresanesi devono accontentarsi d’un quinto posto finale, nel Girone di Levante della Prima Divisione ligure femminile: piazzamento comunque più che onorevole, tanto più che gli permette d’essere alla resa dei conti la meglio arrivata nel raggruppamento tra le compagini locali (anche se Podenzana e Tresana sono già per la verità in Toscana e non in Liguria) dopo quella Elsel La Spezia neo-promossa in Serie D, che ha fondamentalmente dominato il raggruppamento. Tra la capolista e le rossoblu, difatti, soltanto tre squadre tutte del Genovesato: oltre all’ Admo, il Sestri Levante e la vicecapoclassifica, il San Salvatore.

Per la cronaca a Santo Stefano sono scese in campo…Cuffini, Lavarra, Bongi, Erta, La Mattina, Bartoli, Leoncini, Giannoni V., Musetti, Giannoni F., Sorrentino e Signorini. Liberi Tonarelli e Tartaglia.

Questi poi gli altri “score” in quella che era la 22.a e ultima giornata: Admo-Rainbow Sp 3-0, Elsel Spezia-Mesco Queirolo 3-0, Futura-Lunezia 3-0, Sestri L.-Psm 3-0, Tigullio Sport Team S. Margherita L.-Le Fuoritempo Tecnocasa 2-3.

Questa la classifica finale; Elsel La Spezia punti 61, Le Fuoritempo Tecnocasa San Salvatore 54, Sestri Levante 51, Admo Lavagna 44, Arredamenti Lorenzelli Elisa Group Podenzana Tresana 42, Vdm Santo Stefano Magra 30, Tigullio Sport Team Santa Margherita Ligure 29, Futura Ceparana 28, Psm Rapallo 26, Rainbow S. 23, Mesco Queirolo Levanto 5, Lunezia Volley 3.

Nella foto il presidente Marco Storti, a sinistra, insieme al neo-viceallenatore Edoardo Casadei

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube