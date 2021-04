Pallavolo | Senza capitano il Lunezia che ospita il Casarza

Spezia – Lunezia Volley con tutte le probabilità senza capitan Denisa Marku sabato prossimo 10/4, ore 18, contro l’ Avis Carsarza Ligure al Palabologna sarzanese per l’8.a giornata del campionato pallavolistico regionale ligure di Serie C femminile / Girone C (in cui il Lunezia è attualmente capolista; esattamente a centroclassifica le casarzesi). Il “martello” risente infatti di un affaticamento, dovrebbe tuttavia andare in panchina anche perché la presenza del capitano è comunque sempre di peso psicologico ragguardevole, ma con scarse probabilità d’impiego.

Per il resto “lunensi” al completo…salvo sorprese all’ultimo momento. Arbitrano Fabiano Mancuso e Valentina Ferri.

Tigullio Project-Admo Lavagna l’altra partita del turno in programma nel raggruppamento.

Infine un fugace salto sul fronte maschile della categoria: il derby provinciale Colombiera Project-Futura Avis Bertoni Ceparana è stato rinviato al 24/4 causa Covid.

Nella foto Denisa Marku