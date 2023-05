Pallavolo – Rainbow Spezia verso S. Margherita L.

La Spezia – In 1.a Divisione territoriale viaggia a Santa Margherita Ligure la capolista Rainbow Spezia, per affrontare il Tigullio Sport domenica 7/5, ore 18 al Palasport sammargheritese.

Per il resto due derby per provincia, quella della Spezia e quella di Genova, in questa 18.a giornata. Per quanto riguarda i derby nella provincia spezzina, sabato 6 c’è Futura-Don Bosco Spezia alle 21 al Palazzetto di Ceparana, sempre domenica invece Colombiera Ameglia Project-Elsel Sp presso le scuole medie amegliesi alle 20.

Per quanto concerne i derby nella provincia genovese, ancora domenica Psm-Sestri Levante a Rapallo, mentre On Cogorno-Admo Lavagna è stata posticipata a giovedì 11.

Nella foto lo schiacciatore “rainbowiano” Carlotta Ciappei