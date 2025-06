Pallavolo – Rainbow Sp premiata al Volley Day

La Spezia – Rainbow Spezia premiata dalla Federvolley a Genova per il titolo regionale ligure di Serie D femminile e soprattutto per quella promozione in C a coronamento di un campionato nettamente dominato nel Girone B.

“Molto soddisfatti della giornata organizzata dalla Fipav Liguria – ha commentato al riguardo il Direttore generale “rainbowiano” Patrik Mucciarelli al termine del “Volley Liguria Day” genovese – che ci ha visto legittimamente premiati. E’ stata una stagione pallavolistica fantastica che ci ha visto protagonisti sin dalla prima giornata e che ci ha portato a finire il imbattuti. I complimenti vanno alle ragazze e hai tecnici per lo splendido lavoro fatto”.

