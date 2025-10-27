Pallavolo – Prima vittoria del Futura Ceparana

Ceparana – Il Futura Ceparana risponde di prepotenza alla sfortuna subita nella giornata inaugurale di questo campionato di Serie C ligure femminile, in casa a opera del Volare Arenzano, con questa vittoria esterna a scapito della Wonder Normac. All’ala la Vocale, brillante, al posto della infortunata Rossi.
L’attuale classifica…
Cogoleto punti 6, Volare Volley, Admo Lavagna, Hotel Villa Levi 5; Celle Varazze e Futura Ceparana 4; Albaro, Rainbow Spezia, Tigulli Sport Team Santa Margherita Ligure 3; Agv Campomorone 1; Ligurmar Santa Sabina, Quiliano, Wonder Normac Ge e Colombiera Project Ameglia 0.
Il Tabellino
WONDER NORMAC GE – FUTURA C. 0 – 3
SET: 23-25 / 16-25 / 10-25.
NORMAC WONDER GENOVA: Serra, Sistini, Alinovi, Cristiano, Cesaro, Cimmino, Moggia, Fucci, De Andreis, Allegranza, libero Avella; n.e. Ottonello e Piazzi.
FUTURA CEPARANA: Battistini, D’ Ascoli, Barletta, Morghen, Castagna, Vocale, libero Pascucci; n.e. Menconi, Barbieri, Caruso, De Negro, Loria e Rapalli.
ARBITRO: Camilla Barbieri.
Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di Telegram, Facebook, Twitter e YouTube