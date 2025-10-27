Home Sport Sport La Spezia

Pallavolo – Prima vittoria del Futura Ceparana

Pallavolo - Prima vittoria del Futura Ceparana
Nella foto capitan Gaia Battistini

Ceparana – Il Futura Ceparana risponde di prepotenza alla sfortuna subita nella giornata inaugurale di questo campionato di Serie C ligure femminile, in casa a opera del Volare Arenzano, con questa vittoria esterna a scapito della Wonder Normac. All’ala la Vocale, brillante, al posto della infortunata Rossi.

L’attuale classifica…

Cogoleto punti 6, Volare Volley, Admo Lavagna, Hotel Villa Levi 5; Celle Varazze e Futura Ceparana 4; Albaro, Rainbow Spezia, Tigulli Sport Team Santa Margherita Ligure 3; Agv Campomorone 1; Ligurmar Santa Sabina, Quiliano, Wonder Normac Ge e Colombiera Project Ameglia 0.

Il Tabellino

WONDER NORMAC GE – FUTURA C. 0 – 3

SET: 23-25 / 16-25 / 10-25.

NORMAC WONDER GENOVA: Serra, Sistini, Alinovi, Cristiano, Cesaro, Cimmino, Moggia, Fucci, De Andreis, Allegranza, libero Avella; n.e. Ottonello e Piazzi.

FUTURA CEPARANA: Battistini, D’ Ascoli, Barletta, Morghen, Castagna, Vocale, libero Pascucci; n.e. Menconi, Barbieri, Caruso, De Negro, Loria e Rapalli.

ARBITRO: Camilla Barbieri.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti su cronaca, eventi e politica in Liguria! Iscriviti sui canali di Liguria Notizie di TelegramFacebook, Twitter e YouTube

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE