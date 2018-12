Pallavolo, Podenzana quasi in zona-playoff: 3-1 contro Lunezia

Il Podenzana Volley vince la seconda gara interna consecutiva, dopo il 3-0 rifilato al Paladonbosco Genova, stendendo con un 3-1 pure un giovanissimo e coraggioso Volley Lunezia. Le rossoblù così cedono per la prima volta in questo campionato un set in casa, in compenso s’insediano in quarta posizione nel Girone B della Serie D ligure femminile, dunque alle soglie della zona-playoff (promossa la prima, spareggi incrociati fra le seconde e le terze dei Gironi A e B, in C pure le due che li vincono).

Festa nella festa inoltre, quella per il ritorno in campo di Beatrice Graziani, palleggiatore di recente martoriata dagli infortuni.

Padrone di casa con capitan Barbieri al palleggio e Francesca Leonardi opposto, Giovanelli e Reitano al centro con Jessica Leonardi libero, di banda Brusoni e Bartoli rilevata a un certo punto dalla Boricean. “Lunensi” con Maccioni ad alzare e Autiero in diagonale Reynoso e Santoni centrali, Orlandi e Schiffini all’ala con Vasoli libero.

Di seguito poi gli altri risultati in quella che era la 6.a giornata: Albaro-Casarza 1-3, Elsel Sp-Acli S. Sabina 1-3, Olympia Subaru-Vgp Genova 3-1 e Paladonbosco-Normac Ge 3-0.

Ne consegue una classifica che recita così…Avis Casarza Ligure punti 18, Olympia Subaru Ge 13, Albaro 11, Podenzana Volley 10, Serteco Genova e Acli Santa Sabina Genova 9, Vgp Genova e Lunezia Volley 6, Paladonbosco Genova 5, Normac Genova 3, Elsel La Spezia 0.

Infine a seguire il prossimo turno; Acli S. Sabina-Albaro, Avis Casarza-Paladonbosco Ge, Normac-Subaru Olympia, Serteco Genova-Elsel Spezia e Vgp Ge-Podenzana Volley.

PODENZANA VOLLEY – VOLLEY LUNEZIA 3 – 1

SET: 25-20 / 25-22 / 18-25 / 25-12.

PODENZANA VOLLEY: Barbieri, Graziani, Leonardi F., Giovanelli, Reitano, Brusoni, Bartoli, Boricean, libero Leonardi J.; n.e. Baldi, Gerali, La Mattina, Taddei. All. Saccomani.

VOLLEY LUNEZIA: Maccioni, Autiero, Reynoso, Santoni, Schiffini, Orlandi, libero Vasoli; n.e. Campigli, Dosa, Michi, Lorusso, Mencarelli, Tonarelli. All. Caselli.

ARBITRO: Edoardo Montefiori.

Nella foto coach Franco Saccomani