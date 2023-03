Podenzana – Il Podenzana Tresana Volley, dopo due sconfitte di fila, cerca la prima vittoria nei playoff di Serie C ligure femminile (per la promozione in B2): contro il Vasco Lanfranchi, unica squadra che al momento le sta dietro, in classifica è ultimo.

Si gioca a Barbarasco, sabato 11/3, ore 21; arbitrano Monica Zampini e Tonino Piazza.

Le altre gare in programma…Cogovalle Cogoleto-Admo Lavagna, Normac Genova-Celle Varazze, Vigo Albenga-Serteco Wonder Ge.