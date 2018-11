Pallavolo, parte col turbo il Volley Laghezza Spezia

Il Volley Laghezza Spezia debutta come meglio non poteva nel campionato di Serie C ligure. Nessun problema infatti per la squadra presieduta da Alessandro Laghezza contro la Spinnaker a Savona, 3-0 per loro, 25-20 / 25-20 / 25-14 e le cifre parlano da sole per quanto l’avversario potesse non essere trascendentale.

Ora sguardo all’esordio interno, sabato prossimo al Palamariotti spezzino alle ore 18, di fronte quel Villaggio Tre Stelle già battuto e ribattuto dai biancoblu in quella Coppa Liguria dove essi (già qualificati per la fase finale) attendono di conoscere i prossimi avversari…ad ogni modo vittorioso nel turno inaugurale con un 3-0 “casalingo” sul Colombiera Project.

Per la cronaca coach Andrea Cecchi ha schierato Paoletti in costruzione col “top scorer”, 30 punti da lui, Lanzoni in diagonale; al centro capitan Moscarella e Moretti anche perché De Rosa era il grande assente, Briata libero, di banda Baldassini e Giannarelli. Entrati poi nel corso del match Donati al posto di Moretti in battuta e Buriassi in luogo di Baldassini in ricezione.

Questi i punteggi individuali degli spezzini: Paoletti 3, Lanzoni 30, Moscarella 10, Moretti 4, Baldassini 6, Giannarelli 5.

(Nella foto Nicholas Lanzoni).