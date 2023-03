Pallavolo, Lunezia verso terza vittoria di fila?

Il Lunezia Volley cerca la terza vittoria consecutiva in questi playout (per la permanenza in Serie C ligure femminile di pallavolo) sabato 11/3, ore 19.30 al Palabologna di Sarzana, contro la Virtus Sestri Ponente terza in classifica: appunto per la 3.a giornata; capolista al completo, salvo imprevisti all’ultimo, a parte come al solito capitan Arianna Poletti sempre in via di lunghissimo recupero. Arbitrano Marco Pantani e Valerio Portaccio.

Questi infine gli altri incontri in programma nel turno: Audace Gaiazza Valverde Camponorone-Tigullio Santa Margherita Ligure, Grafiche Amadeo San Remo-Futura Ceparana, Norman Vgp Sestri Ponente-Paladonbosco Genova.