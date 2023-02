Pallavolo – Lunezia a Campomorone

Sarzana – Sabato 25/2 a Campomorone-Ge, ore 20.30 alla Palestra Comunale in zona Cancello, il Lunezia Volley inaugura contro l’ Audace Campomorone (arrivato ultimo nell’altro girone, quello A, mentre le “lunensi” erano nel B) i propri playout per la permanenza in Serie C ligure femminile. Arbitro per la cronaca Roberto Magnanego; fra le saranesi mancherà molto probabilmente per lieve infortunio la banda Giada Maltana, in forse pure l’opposto Rebecca Lupi e andrà al massimo in panchina capitan Arianna Poletti, quest’ultima come noto lungodegente.

Per quanto concerne poi il prosieguo dei playout le biancoblu: ricevono al Palabologna di Sarzana la Vgp Normac Genova sabato 4/3 e la Virtus Sestri Ponente sabato 11, domenica 19 fanno visita alla Grafiche Amadeo a San Remo, quindi via al girone di ritorno.

Infine questi gli altri match in programma nel turno d’avvio…Normac Genova-Futura Ceparana, Paladonbosco Genova-Virtus Sestri P., Tigullio Santa Margherita Ligure-Grafiche Amadeo San Remo.