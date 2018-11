Pallavolo, l’Autorev Spezia sa stringere i denti e vince su Vgp Genova

Gran rimonta da uno svantaggio di due set a zero. L’Autorev Spezia, in casa contro il Vgp Genova, fatica più del previsto ma ha comunque il merito di rimontare i due set e poi di far proprio il match.

L’Autorev parte con Battistini al palleggio e opposto, Petacchi e Gianardi al centro con Cecchinelli libero, di banda Tesconi e Pilli. Sul finire del primo set la Pilli fa spazio alla D’ Ambrosio, a secondo da poco iniziato la Gianardi lascia il posto alla Buccelli, prima della metà del terzo rifiato alla Leri e dentro la Cento.

Il Vgp Ge risponde con Montinario ad alzare e Carpintieri in diagonale, Romano e De Martini centrali con Travalia libero, Bosco e Formisano all’ala; si vede pure il “jolly” Bassi.

Al Palamariotti spezzino le “autoreviane” perdono i primi due set sul filo di lana, poi stravincono il terzo, si aggiudicano per il rotto della cuffia il quarto (coi due punti finali della Petacchi) e nel quinto scattano verso il successo trascinate in particolare dal crescendo della D’ Ambrosio e della Buccelli.

Bianconere, al momento, quarte in classifica in Serie C femminile ligure di pallavolo: dunque in zona-playoff.

AUTOREV SP – VGP GENOVA 3 – 2

SET: 24-26 in 25 minuti / 22-25 in 25 / 25-13 in 21 / 28-26 in 26 / 15-6 in 12.

VOLLEY SPEZIA AUTOREV: Battistini 1, Leri 9, Cento 4, Petacchi 16, Buccelli 9, Gianardi 2, Tesconi 15, Pilli 6, D’ Ambrosio 14, Cecchinelli libero; n.e. Franceschini e Leverotti. All. Damiani; vice Ferraro.

VGP GENOVA: Montinario 9, Carpintieri 12, Romano 7, De Martini 10, Bosco 12, Formisano 15, Bassi 0, Travalia libero; n.e. Fili, Piccardi, Mazzilli, Landi, Puccini. All. Delucchi; vice Pampuro.

(Nella foto, capitan Battistini e D’ Ambrosio protestano, l’arbitraggio è stato più d’una volta pesantemente contestato soprattutto da parte spezzina).