Pallavolo, la Zephyr si presenta al suo pubblico al Palaconti

Zephyr Trading Valdimagra prevedibilmente al completo, sabato 10 (ore 18 al Palaconti di Santo Stefano) contro lo Spinnaker Savona, al di là di qualche dolorino alle ginocchia dell’opposto Fabio Bottaini che nella scorsa prima giornata della Serie C ligure maschile ha sfiorato la trentina di punti. Per i rossoblù è il debutto davanti al proprio pubblico, dopo il 3-1 sull’ Amadeo a San Remo, in questo campionato.

<Ci si oppone uno Spinnaker – afferma coach Andrea Marselli alla vigilia – che è compagine di tutto rispetto, forte di un paio di elementi giunti da Albisola dove giocavano in Serie B, nonché allenata da un Claudio Agosto che è il decano dei tecnici liguri…sono reduci da un 3-0 subito in casa ? Non scordiamoci che nel turno d’avvio giocavano con un Volley Laghezza che è la grande favorita per la vittoria di questa C, forse anche più dello stesso Admo Lavagna, per il resto il Cus Genova è salito in B e noi ci siamo un po’ troppo ringiovaniti per poter covare grosse ambizioni nel breve termine: ciò non toglie che possiamo benissimo disputare un’eccellente stagione>.

Arbitrano Stefano Centofanti e Marco Pantani.

(Nella foto trainer Andrea Marselli).