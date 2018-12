Podenzana – 5/12/2018. A Sestri Ponente il Podenzana Volley rifila un secco 3-0 al Vgp, nel Girone B della Serie D ligure femminile di pallavolo raggiunge così l’ Albaro al terzo posto e comincia a guardare seppur da lontano (8 i punti di distacco al momento) la capolista Carcare, che però rispetto alle rossoblù ha giocato una partita in più; fra le due per la cronaca c’è l’ Olympia Subaru Voltri.

Tutto ha funzionato a meraviglia fra le podenzanesi schierate da coach Franco Saccomani con capitan Barbieri al palleggio e Francesca Leonardi opposto, Bartoli e Brusoni all’ala con Jessica Leonardi libero, al centro Giovanelli e Reitano in alternanza con La Mattina. Ora weekend di “stop” in occasione della Immacolata Concezione per riprendere il 15/12 ospitando la Normac Ge.

Di seguito poi gli altri risultati in quella che era la 7.a giornata: Acli S. Sabina-Albaro 2-3, Avis Casarza-Paladonbosco Ge 3-0, Normac-Subaru Olympia 0 – 3 e Serteco Genova-Elsel Spezia 3-1.

Consegue una classifica che recita così…Avis Casarza Ligure punti 21, Olympia Subaru Voltri 16, Volley Albaro e Podenzana Volley 13, Serteco Genova 12, Acli Santa Sabina Genova 10, Lunezia Volley e Vgp Genova 6, Paladonbosco Genova 5, Normac Genova 3, Elsel La Spezia 0.

VGP GE – PODENZANA VOLLEY 0 – 3

SET: 19-25 / 18-25 / 23-25.

VGP GENOVA: Bozzano Elisa, Bracchi, Brassesco, Daolio, Ferraris, Grattarola, Mariscotti, Ottonello, liberi Chiarotti e Landi; n.e. Bozzano Elena, Vieri, Zappaterra. All. Scisciò; vice Vano.

BALLERINI PODENZANA VOLLEY: Barbieri, Leonardi F., Reitano, Giovanelli, La Mattina, Bartoli, Brusoni, libero Jessica Leonardi; n.e. Graziani, Baldi, Taddei e Boricean. All. Saccomani; vice Simoncini.

ARBITRO: Giancarlo Perelli.

Nella foto Francesca Leonardi