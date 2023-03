Pallavolo – Il Podenzana cerca il rilancio

Podenzana – Il Podenzana Tresana Volley cerca la riscossa, nel secondo turno dei playoff di Serie V ligure femminile di pallavolo…per la promozione in Serie B2 nazionale, dopo l’avvio sbilenco contro la Vigo ad Albenga. Stavolta le valligiane ricevono a Barbarasco, ore 21 di sabato 4/3, il Cogovalle di Cogoleto (vittorioso nella prima giornata per 3-0 in casa sulla Normac Genova); arbitra Marco Pantani. Questi gli altri match in programma: Celle Varazze-Admo Lavagna, Normac Ge-Vigo Albenga, Vasco Lanfranchi Diano Marina-Serteco Wonder Genova.