Pallavolo – Il Lunezia Volley non smette di vincere

Sarzana. Quattro set su 4 del Lunezia Volley nell’ennesimo allenamento congiunto, stavolta con l’ Orsaro Filattiera (Serie D toscano) di nuovo al Palabologna sarzanese, 25-19 / 25-22 / 25-14 e 25-19 i set.

Ancora assente Martina Gorgoglione di banda, ma hanno supplito la “solita” capitan Marku, collega di reparto affiancata in diagonale da una Lupi in gran salute.

Per il resto, la Brizzi in costruzione con la Zanini opposto, la Buccelli e la Mendoza al centro insieme alla Santagostino e alla Santoni; la Orlandi all’ala e da libero la Soriani e la Tartaglia si sono alternante con una Salvetti già più che in “forma campionato”.

Mancava il palleggiatore di rincalzo Cuffini, per cui ad alzare è stata sperimentata Giulia Evangelisti, palleggiatore dell’ Under 17 per la quale l’allenatore Riccardo Giannini ha avuto parole di gran elogio. Encomio particolare pure per la Salvetti tra i liberi.

<Inoltre non sottovalutiamo questo “test” apparentemente molto facile – ha aggiunto al termine il trainer – poiché l’ Orsaro è squadra che difende con gran accanimento: come succede un po’ ovunque da noi in C ligure>.

Infine ecco i punteggi individuali delle “lunensi” per l’occasione…

Brizzi 4, Evangelisti 1, Lupi 15, Zanini 7, Buccelli 6, Mendoza 6, Santagostino 9, Santoni 6, Marku 25, Orlandi 2; liberi, Salvetti G., Soriani e Tartaglia.

Nella foto Giorgia Salvetti