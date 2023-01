Pallavolo – Il Lunezia inizia bene il 2023

Sarzana – Risultato che si commenta da sé quello che al Palabologna sarzanese il Lunezia Volley rifila al Tigullio Sport Team di Santa Margherita Ligure. <E’ la dimostrazione – riassume al termine il “martello” Viola Giangreco – che le feste non ci hanno scalfito la concentrazione e la voglia di lavorare. Ora ci aspetta quella Normac che nel Girone B della Serie C ligure femminile resta capolista…seppur adesso in coabitazione>.

Fra le biancoblù la Evangelisti e la Menconi R. ad alzare, la Lupi opposto, la Bencaster e la Quartieri centrali: appunto la Giangreco e Alice Castagna schiacciatori con la Bruno libero (entrata pure il “jolly” Benettini).

Sul versante opposto la Catenaccio al palleggio con la Garbarino in diagonale, la Vettorello e Sara Castagna al centro; la Bottarel, la Pizzoni e un po’ la Endrizzi “martelli”, la Sanfelici libero.

Tabellino.

LUNEZIA – TIGULLIO 3 – 0

SET: 25-16 in 21 minuti / 15-12 in 19 / 25-21 in 25.

LUNEZIA VOLLEY: Evangelisti 2 Menconi R. 4 Lupi 7 Bencaster 11 Quartieri 5 Castagna A. 16 Giangreco 13 Benettini 1 libero Bruno (1) ne Maltana, Malaspina, Mozzachiodi. All. Menconi S.; vice Martinelli.

TIGULLIO SPORT TEAM: Catenaccio 0 Garbarino 6 Vettorello 1 Castagna S. 9 Bisio 1 Bottarel 2 Pizzpni 4 Endrizzi 2 libero Sanfelici ne Salazar e Bastoni All. Perri; vice Bozzi.

ARBITRI: Mancuso e Zampini.

Nella foto il presidente Massimo Magnavacca