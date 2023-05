Pallavolo, gran progetto al Valdimagra

Al Palaconti di Santo Stefano Magra, un concentramento di Minivolley è stata l’occasione per presentare al pubblico e alle autorità il progetto “Sport per tutti a scuola”, del Valdimagra Volley Group.

Tale progetto ha come proposito la diffusione del gioco della pallavolo come momento sia ludico che di aggregazione, nonché quello di agevolare la possibilità di poter partecipare a un’attività sportiva, in quanto non prevede costi a carico delle famiglie: è difatti completamente gratuito e si caratterizza come a carattere sociale per il territorio; è stato supportato da diverse realtà aziendali e imprenditoriali (prime fra tutte Zephyr Group e Mariani La Spezia).

Responsabile tecnico e organizzativo del progetto, il prof. Manrico Benevelli, allenatore di 3.o grado di pallavolo e professore di Educazione fisica. Tante le scuole primarie che già hanno aderito all’iniziativa alla Spezia e a Santo Stefano…in particolare gli Istituti del Comprensivo Isa 4, Isa 5, Isa 8 e Isa 12.