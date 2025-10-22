Pallavolo – Gran avvio della Elsel Spezia

La Spezia – Brillante esordio della Elsel Spezia in quella Serie D ligure femminile dov’è appena approdata con la promozione della stagione pallavolistica scorsa. A Riccò del Golfo le spezzine rifilano un sonoro 3-0 al malcapitato Paladonbosco Genova (25-19 / 27-25 / 25-11).
Coach Andrea Boschi ha schierato…Panciroli, Accogli, Carnieri, Beccarelli, Taranto, Navalesi, Olmi, libero Rocca; n.e. Portoghese, Autiero, Ewanisiha.
Gli altri risultati in questa giornata inaugurale nel Girone B: Audax Quinto-Cogoleto 3-0, Pink Genova-Scuola Pallavolo Carasco 1-3, Serteco School Ge-Cus Genova 3-1, Valdimara S. Stefano-Volleyscrivia 3-2 e Virtus Sestri P.-Wonder Normac 3-0.
Nella foto la Elsel La Spezia