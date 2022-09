Pallavolo – Festa e amichevoli al Valdimagra

Santo Stefano Magra – Pubblico, “stato maggiore” al completo, squadre dispiegate in forze comprese quelle del “vivaio” e poi tanta festa. Questo, in sintesi, è stato il pomeriggio di presentazione del Valdimagra Volley Group 2022/23 al Palaconti di S. Stefano Magra.

Alla fine poi ulteriore allenamento congiunto, il terzo in una dozzina di giorni, della Zephyr Mulattieri Valdimagra in avvicinamento al campionato nazionale di Serie B maschile che parte il prossimo 8/; dopo quello vinto col Colombo Genova e quello pareggiato coi Lupi Santa Croce sull’Arno, ancora a S. Stefano contro altra compagine di B infatti, stavolta sconfitta col Pontedera per 2-3.

Ecco i punteggi dei santostefanesi in quella che è stata una bella e preziosa “sgambata” risoltasi coi parziali 17-25 / 25-18 / 22-25 / 25-22 / 23-25…

Grassi 4, Bottaini 5, Conti 19, Nannini 10, Magnani 17, Salsi 14, Vescovi 3, Facchini 9.

In compenso gli “zephyriani” si sono rifatti pochi giorni dopo allorché hanno restituito la visita ai pontederesi imponendosi stavolta per 1-3 a Pisa (25-23 / 17-25 / 21-25 / 22-25) con questi punteggi individuali: Grassi 4, Bottaini I 8, Conti 6, Nannini 9, Facchini 6, Salsi 12, Magnani 18, Vescovi 1, Bottaini II 3, libero Ruggeri.

Dunque capitan Grassi ad alzare con Bottaini in diagonale, di mano Magnani e Salsi in alternanza con Vescovi, Facchini un po’ all’ala e un po’ in diagonale. Ruggeri libero. Al centro, dove manca sempre quel Dematteis ancora in fase d’assestamento fisico, si conferma il momento di grazia del giovane Conti.

Infine giovedì 29/9 restituzione della visita anche ai Lupi S. Croce.

Nella foto tutti insieme alla festa di presentazione