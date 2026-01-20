Pallavolo, continua a vincere il Futura Ceparana

Ceparana – Seconda vittoria consecutiva del Futura Ceparana, stavolta in trasferta, a Cancello presso Campomorone sull’ Agv e per 3-0: 25-22 / 25-20 / 25-19.

Coach Stefano Menconi ha schierato capitan Battistini al palleggio con D’ Ascoli opposta, Morghen e Barletta centrali, Castagna e Rapalli all’ala con Pascucci libero; ma sono entrate anche la giovane Loria al centro e la giovanissima Cella ad alzare ed entrambe sono andate veramente bene. Ora al lavoro per ricevere la “capolistissima” Cogovalle.

Questi poi gli altri risultati in quella che, in Serie C ligure femminile di pallavolo, era l’ 11.a giornata: Admo Lavagna-Celle Varazze 3-2, Agv Campomorone-Futura Ceparana 0-3, Quiliano-Ligurmar Santa Sabina Quarto 1-3, Tigullio Sport Team Santa Margherita-Volley Albaro 0-3, Volare Arenzano-Hotel Villa Levi Diano Marina 3-1 e Wonder Normac Sestri Ponente-Colombiera Project Ameglia 0-3.

Nella foto la capitana e palleggiatrice Gaia Battistini