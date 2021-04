Pallavolo – Benevelli a capo del “vivaio” della Trading Sp

Rinforzo di calibro immane, seppur non si tratti d’un atleta, alla Trading Logistic Spezia. Dal Valdimagra Volley Group, dov’è rimasto sette anni pervenendo alla carica di vicepresidente della Zephyr Valdimagra, arriva difatti quel decano della pallavolo nostrana ch’è Manrico Benevelli…carica: Responsabile del Settore giovanile, fino all’ Under 14, del Progetto scuole e del Settore propaganda. Al lavoro “verde” infatti è particolarmente legata, fra gli sponsor del club spezzino, quella FA.RE.PO.LE. srl ch’è azienda “leader” nel comparto del riposo notturno a 360 gradi ed è stata fondamentale nell’operazione che ha consentito l’ingaggio di Benevelli; la quale ha peraltro già rinnovato, in vista della prossima stagione pallavolistica, la propria sponsorizzazione.

<Con la dirigenza biancazzurra – spiega Manrico – abbiamo stilato un progetto volto a conferire al “vivaio” una posizione centrale, in ottica futura, rinforzandolo nella struttura sia tecnica che dirigenziale. Sono molto soddisfatto quindi di quello che per me in fondo è un ritorno (sebbene nel frattempo l’assetto societario e la stessa denominazione del club siano cambiati). Ad ogni modo un grazie al medesimo Gruppo Valdimagra Volley per l’esperienza che tanto ha voluto dire per me>.

Volti dunque assai soddisfatti in casa sprugolina, a proposito, gioia pure per l’elezione del dirigente Renzo Grippino a Vicepresidente federale ligure.

Nella foto Manrico Benevelli