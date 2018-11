Pallavolo, Autorev Spezia contro Tigullio Project a S. Margherita

Spezia Volley Autorev al completo, a parte la “solita” Lorenza Magni da mesi in sede di recupero dall’infortunio alla spalla, sabato 10 contro il Tigullio Project; che in classifica è subito dietro alla coppia di testa Volare Volley-Di Calizzano Carcare. Anzi, c’è un fresco rinforzo nell’appena arrivata Ilaria Leverotti, schiacciatore (classe 1992) proveniente dal Versilia Querceta; con trascorsi in Serie C e D toscane.

Si gioca alle 18.30 al Palazzetto dello Sport di Santa Margherita Ligure.

Arbitrano Vincenzo Carbone e Roberto Venzano: per la 4.a giornata del campionato di Serie C ligure femminile. Partenza della squadra dal Palamariotti spezzino alle 16. Bianconere chiamate al pronto riscatto dopo la sconfitta interna al Palamariotti spezzino, molto probabilmente imprevista, davanti all’ Acli Santa Sabina di Genova.

Confermato intanto per mercoledì prossimo alle 21, il recupero in casa dell’ Admo a Lavagna. Si tratta della gara che era “saltata” per via dell’allerta-meteo. Nessuna nuova invece per quanto riguarda le finali di Coppa Liguria a cui le bianconere sono da tempo qualificate.

(Nella foto il capitano e palleggiatore Silvia Battistini).