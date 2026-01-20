Pallanuoto – Troppe assenze nel Lerici alla Sciorba

Lerici – In vantaggio per buona parte del match, il Lerici Sport crolla a Genova nell’ultimo quarto, pagando in tale modo la scarna disponibilità di materiale umano tra squalificati e mezzi indisposti (e senza contare la perdurante difficoltà ad allenarsi per l’odierna indisponibilità di piscine in provincia…). Rimane la soddisfazione di una gran bella partita ingaggiata alla Sciorba con una delle più serie candidate alla promozione in A2. Lo stesso coach Simone Scopsi, di solito intrattabile dopo una sconfitta, si mostra relativamente soddisfatto “per quanto espresso nei primi tre quarti”.

Questi poi gli altri risultati in quella che, nel Girone 1 della Serie B maschile di pallanuoto, era la 5.a giornata: Aquatica Torino-Club Nautico Marina di Carrara 8-9, Aquatics Livorno-Nuoto Rapallo 11-9, Aragno Rivarolesi-San Giorgio Ge 8-13 e Imperia-Olona Varese 17-13.

Conseguente classifica; Waterpolo San Giorgio punti 13; Aquatica Torino 12M; Imperia 10; Locatelli, Aragno Rivarolesi, Club Nautico Marina Carrara 9; Lerici Sport 6; Aquatics Livorno 5; Nuoto Rapallo e Olona Varese 0.

Tabellino.

LOCATELLI GE – LERICI SPORT 7 – 4

PARZIALI: 1-0 / 1-3 / 0-1 / 5-0.

LOCATELLI GENOVA: Scarsi, Ziavone 2, Tamburini 1, Emette, Cornacchia R., Ferrone, Colnattimele 2, De Ferrari 1, Barattini, Camolada, Corenacchia M., Stagno, Benvenuto, Ferrando 1.

LERICI SPORT: Cavo, Priolo, Reina 1, Gonfiantini, Casagrande, Pietra, Bonicelli, Dalliani, Pellerano, Gatti 2, Guerrato, Giusti 1, Toracca, Ninfo.

ARBITRO: Saverio Candela.