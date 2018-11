Pallanuoto, tris italiano di vittorie in Champions

Pro Recco, AN Brescia e Sport Management vittoriose nella terza giornata dei preliminari di Champions League.

I campioni d’Italia battono 9-6 il Ferencvaros e restano a punteggio pieno del gruppo A. Seconda vittoria per l’AN Brescia che supera agevolmente 7-2 la Stella Rossa (doppietta di Figlioli), mentre sorprende ancora lo Sport Management che si impone 11-10 in Germania contro il Waspo Hannover dell’ex azzurro Alex Giorgetti. Dopo l’8-5 tedesco si scatena Valentino con una tripletta, alla fine cinquina per lui e mvp del match, che riagguanta i padroni di casa; poi Bruni e Dolce compiono il break decisivo con due reti a due minuti dal termine. Il CC Ortigia perde l’andata dei quarti di finale di Euro Cup 8-7 contro il Vouliagmeni. Non bastano le doppiette di Vapenski e Espanol, perchè l’ex Posillipo Afroudakis segna il gol vittoria a tre minuti dalla fine. Ritorno in Grecia il 5 dicembre. Seguono risultati e programma:

Champions League – 3^ giornata

Girone A: Barceloneta e Pro Recco 9; Ferencvaros, Brescia ed Eger 6; Steaua, Stella Rossa e Dinamo Mosca 0

Pro Recco-FTC Telekom Budapest 9-6 in diretta su SkySport Arena

AN Brescia-Stella Rossa 7-2 in diretta su Eurosport 2

Girone B: Jug Dubrovnik (Cro) e Sport Management 9; Mladost 7; Jug 6; Szolnok 3; Hannover 2; Olympiakos 1; Spandau e Jadran Spalato 0

Waspo Hannover-BPM Sport Management 10-11 in streaming su www.eurosportplayer.com

consulta tabellini e statistiche

Euro Cup – Andata quarti di finale; ritorno il 5 dicembre

Team Strasburgo (Fra)-CN Marsiglia (Fra) 9-7

CC Ortigia-Vouliagmeni (Gre) 7-8

Primorac Kotor (Mne)-Jadran Carine Herceg Novi (Mne) 9-11

CN Terrassa (Esp)-A Hid-OSC Budapest (Hun) 9-9