Pallanuoto, tornano i campionati di A1 dopo le nazionali

Dopo il lungo stop, per lasciare spazio agli Europei di Budapest che si sono conclusi domenica 27 gennaio, torna la serie A1.

Il campionato maschile riparte dalla dodicesima giornata, penultima d’andata. La capolista Pro Recco, che comanda la regular season a punteggio, è ospite dell’ambiziosa CC Ortigia guidata in porta dal grande ex Stefano Tempesti, tredici stagioni con la calottina biancoceleste. Siciliani secondi e distanti sei punti dai campioni d’Italia come l’AN Brescia che fa visita alla RN Florentia. Terza è la Sport Management che riceve alla Manara la Iren Genova Quinto. In diretta su Waterpolo Channel, alle 18.00 e con la telecronaca di Ettore Miraglia e il commento tecnico di Francesco Postiglione, il derby Roma Nuoto-Lazio Nuoto che mette in palio punti pesanti per la salvezza diretta. Completano il calendario tre incontri sulla carta equilibrati: Telimar-CN Posillipo, Campolongo Hospital RN Salerno-RN Savona e Pallanuoto Trieste-CC Napoli. Segue il programma completo

A1 maschile

12^ giornata – sabato 1 febbraio

15.00 Campolongo Hospital RN Salerno-RN Savona

Arbitri: Centineo e D’Antoni

15.00 CC Ortigia-Pro Recco

Arbitri: Navarra e Gomez

18.00 Telimar-CN Posillipo

Arbitri: Castagnola e Piano

18.00 Sport Management-Iren Genova Quinto

Arbitri: Pascucci e Scappini

18.00 RN Florentia-AN Brescia

Arbitri: Alfi e Severo

18.00 Roma Nuoto-Lazio Nuoto – in diretta su Waterpolo Channel

Arbitri: Calabrò e Frauenfelder

19.15 Pallanuoto Trieste-CC Napoli

Arbitri: Pinato e Ricciotti

A1 femminile. Si chiude il girone d’andata per la regular season femminile. In testa al campionato, con otto vittorie in altrettante partite, L’Ekipe Orizzonte che affronta in Liguria la Bogliasco 1951; alle spalle delle etnee la Plebiscito PD ospite dalla Pallanuoto Trieste. In diretta su Waterpolo Channel, dalle 19.30, CSS Verona-RN Florentia. Segue il programma completo.

A1 femminile

9^ giornata – sabato 1 febbraio

17.00 Pallanuoto Trieste-Plebiscito PD

Arbitri: L. Bianco e Fusco

17.30 Bogliasco 1951-L’Ekipe Orizzonte

Arbitri: Bensaia e Savarese

18.15 Kally NC Milano-SIS Roma

Arbitri: Rovida e Zedda

18.30 Rapallo Pallanuoto-Vela Nuoto Ancona

Arbitri: Braghini e Romolini

19.30 CSS Verona-RN Florentia – live su Waterpolo Channel

Arbitri: Guarracino e Sponza