Pallanuoto, Pro Recco punta oggi alla finale Scudetto

La Pro Recco e AN Brescia, vincenti in gara 1, affrontano fuori casa la Telimar e la CC Ortigia. I campioni d’Italia puntano già la qualificazione alla finale scudetto dopo aver largamente battuto 18-9 la squadra Baldineti in Liguria; più difficile sembra il compito per i lombardi che all’andata hanno sofferto con i biancoverdi sconfitti di misura 9-8 alla Mompiano

PLAYOFF 5° POSTO. Un solo match in programma sabato 6 maggio nella poule che mette in palio i posti per l’Euro Cup: gara 2 tra Circolo Nautico Posillipo e Pallanuoto Trieste, con i giuliani che si sono imposti 11-10 tre giorni fa.

PLAYOUT. Altri trentadue minuti tutti da vivere con in palio la permanenza in serie A1. All’andata vittorie interne di Anzio Pallanuoto e De Akker Team contro Nuoto Catania e Check UP RN Salerno obbligate a vincere per non arrivare allo spareggio salvezza e rimandare tutto alla “bella”.