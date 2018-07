Pallanuoto, presentata la final eight U19 femminile di Rapallo

Rapallo Pallanuoto, Pallanuoto Trieste, Rari Nantes Florentia, Bogliasco 1951, Acquachiara, L’Ekipe Orizzonte, Vela Nuoto Ancona, Plebiscito Padova.

Ecco le squadre che prenderanno parte alla Final Eight del campionato nazionale Under 19 di pallanuoto femminile, che la piscina comunale di Rapallo ospiterà da giovedì 26 a domenica 29 luglio.

Dopo la Final Six scudetto di serie A1 femminile e le Finali nazionali Under 15, l’impianto natatorio del Poggiolino torna ad ospitare un evento di prestigio nell’ambito della pallanuoto in rosa, che vedrà assegnare lo Scudetto di categoria U19.

L’evento sportivo è stato presentato oggi pomeriggio nella sala consiliare del municipio di Rapallo. Sono intervenuti il presidente della Rapallo Pallanuoto Enrico Antonucci, il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, il consigliere allo Sport Vittorio Pellerano, il presidente onorario FIN Lorenzo Ravina e il coordinatore dei tecnici della Rapallo Pallanuoto Luca Antonucci.

Nel suo intervento il presidente Enrico Antonucci ha messo sotto la lente d’ingrandimento gli importanti risultati raggiunti dalla Società nella stagione in corso, partendo dal terzo posto alle finali scudetto della prima squadra che è valso l’accesso all’Europa passando per il bronzo conquistato dalla squadra Under 17 alle finali nazionali del campionato di categoria. «Ora tocca alle Under 19 e alle Under 15, entrambe approdate alla fase finale dei rispettivi campionati – sottolinea Antonucci – E’ la testimonianza che, oltre alla grande campagna acquisti per rinforzare la prima squadra, continuiamo a puntare sul settore giovanile».

Un plauso al lavoro della Rapallo Pallanuoto anche da parte del sindaco Carlo Bagnasco e del consigliere Vittorio Pellerano, che hanno sottolineato come il rapporto sinergico tra amministrazione comunale e Società gialloblu possa possa contribuire a far crescere il settore della pallanuoto anche grazie ad una riqualificazione dell’impianto natatorio di San Pietro di Novella.

Parole di elogio anche da Lorenzo Ravina, presidente onorario FIN: «La Federazione ha assegnato le finali Under 19 ad una Società che sta lavorando molto bene soprattutto nel settore giovanile: un aspetto positivo, perché abbiamo bisogno di una crescita del movimento giovanile anche in chiave Nazionale».

Il tecnico Luca Antonucci ha posto l’accento sui tre podi conquistati dalle squadre giovanili lo scorso anno e sull’obiettivo di centrare l’obiettivo anche nel 2018. «Con le Under 17 è già arrivato il bronzo, ora è il turno delle Under 19 che hanno la possibilità di giocarsi il titolo davanti al pubblico di casa – spiega – Non faccio pronostici: alle ragazze chiedo solo una cosa: di uscire dal campo avendo dato il 300%».

Nel corso della conferenza stampa, il sindaco Bagnasco, a nome dell’amministrazione comunale di Rapallo, ha consegnato al presidente Enrico Antonucci una targa di riconoscimento per gli eccellenti risultati raggiunti dalla Società nella stagione sportiva 2017/2018.

Ecco la rosa gialloblu che prenderà parte alla Final Eight del campionato U19 femminile:

Alessia Gaetti, Nicole Zanetta (capitano), Anna Repetto, Alessia Antonini, Federica Tignonsini, Dorotea Giavina, Benedetta Cabona, Sofia Giustini, Gaia Gagliardi, Alessia De Carli, Francesca Cò, Giulia Fiore, Gaia De Salsi, Elisa Bianco.

Di seguito, il programma:

Final Eight Campionato Nazionale Under 19 di Pallanuoto femminile 2018

Girone 1: Rapallo Pallanuoto, Pallanuoto Trieste, Bogliasco 1951, Acquachiara

Girone 2: Plebiscito Padova, RN Florentia, L’Ekipe Orizzonte, Vela Nuoto Ancona

1^ Giornata – Giovedì 26 luglio

Ore 15.30 Rapallo Pallanuoto – Pallanuoto Trieste

Ore 16.45 Bogliasco 1951 – Acquachiara

Ore 18.30 Plebiscito Padova – RN Florentia

Ore 19.45 Ekipe Orizzonte – Vela Nuoto Ancona

2^ Giornata – Venerdì 27 luglio

Ore 9.00 Acquachiara – Rapallo Pallanuoto

Ore 10.15 PN Trieste – Bogliasco 1951

Ore 11.30 Vela Nuoto Ancona – Plebiscito Padova

Ore 12.45 RN Florentia – Ekipe Orizzonte

3^ Giornata – Venerdì 27 luglio

Ore 15.30 Acquachiara – PN Trieste

Ore 16.45 Bogliasco 1951 – Rapallo Pallanuoto

Ore 18.00 Vela Nuoto Ancona – RN Florentia

Ore 19.15 Ekipe Orizzonte .- Plebiscito Padova

Quarti di finale – Sabato 28 luglio

Ore 9.00 2a girone 1 – 3a girone 2 [QF1]

Ore 10.15 2a girone 2 – 3a girone 1 [QF2]

Ore 11.30 1a girone 2 – 4a girone 1 [QF3]

Ore 12.45 1a girone 1 – 4a girone 2 [QF4]

Semifinali – Sabato 28 luglio

Ore 15.30 SF1 (perdente QF1 – perdente QF3)

Ore 16.45 SF2 (perdente QF2 – perdente QF4)

Ore 19.00 SF3 (vincente QF3 – vincente QF1)

Ore 20.00 SF4 (vincente QF4 – vincente QF2)

Finali – Domenica 29 luglio

Ore 9.00 7°/8° posto (perdente SF1 – perdente SF2)

Ore 10.15 5°/6° posto (vincente SF1 – vincente SF2)

Ore 11.30 3°/4° posto (perdente SF3 – perdente SF4)

Ore 12.45 1°/2° posto (vincente SF3 – perdente SF4)