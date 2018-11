Pallanuoto, posticipi A1: Recco a valanga

Ultimi due posticipi della quarta giornata del 100° campionato di serie A1 maschile di pallanuoto.

La Pro Recco batte 22-3 la Nuoto Catani. Cinque gol di Aicardi trascinano i campioni d’Italia che mandano in gol tutti i giocatori di movimento. Il primo squillo catanese è di Kakar su rigore a 2’03 del terzo tempo per il momentaneo 1-12.

La diretta di Waterpolo Channel. Nel big match della quarta giornata successo, davanti alle telecamere di Waterpolo Channel, dell’AN Brescia in casa della Sport Management. Gol e spettacolo fin dalla frazione iniziale. Brescia avanti 3-1 con la doppietta di Figlioli; ma i mastini ricuciono immediatamente con Alesiani e Mirarchi per il 3-3 dopo otto minuti. E’ del centroboa Bertoli, bravo a farsi trovare pronto sull’assist di Christian Presciutti, l’unico squillo del secondo tempo (4-3). Ritmi che calano nel terzo periodo: il botta e risposta in extraplayer tra Figlioli e Damonte vale il 5-4; lo schiaffo di Muslim il 6-4 dopo tre quarti di gara. Momento decisivo in apertura di quarto periodo: Luongo trasforma il rigore del 6-5 che rimette in scia i mastini; ma il micidiale uno due di Rizzo dal perimetro fissa il determinante 8-5. Prima della fine i centri di Figlioli, Di Somma, Christian Presciutti e Luongo per il 10-7 conclusivo

A1 maschile – Risultati e programma 4^ giornata

Sabato 3 novembre

RN Savona-CC Ortigia 9-10

Pallanuoto Trieste-Roma Nuoto 8-7

SS Lazio-CN Posillipo 7-14

CC Napoli-Bogliasco Bene 9-8

Lunedì 5 novembre

RN Florentia-Iren Genova Quinto 6-7

Mercoledì 7 novembre

Pro Recco-Nuoto Catania 22-3 (vai al tabellino)

Sport Management-AN Brescia 7-10