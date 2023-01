Pallanuoto, Liguria terza al Trofeo delle Regioni 2023

Ultima giornata del Trofeo delle Regioni 2023. La rappresentativa del Comitato Regionale Lazio conquista il trofeo degli under 14.

I laziali allenati da Nicola Izzo (76 gol fatti e 30 subiti) si impongono 9-8 sulla Campania guidata da Vincenzo Palmentieri (miglior attacco con 100 gol e migliore difesa insieme alla Liguria con 29). Tribuna affollata e tanto entusiasmo per questa partita in equilibrio fino alle fasi conclusive. Avanti la Campania 3-1 nel primo tempo, replica il Lazio con lo stesso parziale nel secondo periodo. Di nuovo avanti tre volte la squadra di Palmentieri e puntualmente rimontata dai ragazzi di Izzo. Calzati fa 7-7 quando restano poco meno di quattro minuti da giocare. Corelli e ancora Calzati spingono i compagni sul +2 e De Florio riaccende le speranze campane a 29 secondi dalla sirena. Il timeout chiamato dalla panchina della Campania negli ultimi otto secondi però non produce il gol sperato e che avrebbe mandato le squadre ai rigori. Triplette di Calzati e Corelli tra i laziali e poker di Cuomo per i campani.

Entrambe con lo stesso risultato di 10-6 avevano superato la Sicilia e la Liguria nelle semifinali di venerdì.

La finale per il terzo posto la vince la Liguria, allenata da Pietro Ivaldi, che supera la Sicilia del coach Andrea Sparacino 8-4 con tripletta di Albasini e doppietta di Botto (15 gol nel torneo). I siciliani chiudono avanti 2-1 il primo tempo, i liguri la ribaltano nel secondo, poi il 3-3 di Puleo in superiorità numerica al quarto minuto del terzo periodo. Il successivo break ligure (3-0) è decisivo per la vittoria. Un altro gol per il capitano della Sicilia Marangolo, catanese dell’Ortigia, che resta al comando della classifica dei marcatori con 24 gol complessivi. Liguri col secondo migliore attacco del torneo con 86 gol e la miglior difesa con 29 subiti, ex-aequo con la Campania.

Intanto la Lombardia, guidata da Leonardo Binchi, si aggiudica il settimo posto superando l’Abruzzo 12-5 nella prima delle quattro finali in programma. Già avanti 5-1 alla metà del secondo tempo dopo il rigore realizzato dal bresciano Zaporojan (che farà quaterna) i lombardi mantengono sempre un buon margine di vantaggio e allargano la forbice con il 4-0 nei minuti conclusivi. Nessun gol per il bomber degli abruzzesi Dell’Elce che si ferma a 13 nel torneo. La Puglia, invece, è quinta e batte 6-0 l’Emilia Romagna. Il primo gol al minuto 1’44” è del suo capo cannoniere Auciello che così sale a 16 nella classifica dei marcatori. Tripletta del capitano Volpe.

Cinque giorni e 56 partite al Centro Federale – Polo Acquatico Frecciarossa di Ostia. Sedici squadre, divise in quattro gironi nella fase preliminare, dopodichè via agli incontri ad eliminazione diretta. Partite di quattro tempi da sei minuti continuati nella prima fase, negli ottavi e nei quarti di finale ed effettivi nelle semifinali e finali. Un minuto di intervallo tra un tempo e l’altro e un timeout a disposizione.

Finali dal 1 all’8 posto – 7 gennaio

7/8 posto Lombardia-Abruzzo 12-5 (2-1, 4-1, 2-2, 4-1)

5/6 posto Puglia-Emilia Romagna 6-0 (1-0, 2-0, 1-0, 2-0)

3/4 posto Sicilia-Liguria 4-8 (2-1, 0-2, 1-2, 1-3)

1/2 posto Lazio-Campania 9-8 (1-3, 3-1, 1-1, 4-3)

Finali dal 9 al 14 posto – 6 gennaio

15/16 posto Sardegna-Calabria 7-8 (1-2, 1-1, 1-3, 4-2)

13/14 posto Toscana-Piemonte 8-11 (3-1, 1-5, 3-3, 1-2)

11/12 posto Marche-Friuli Venezia Giulia 5-9 (1-2, 3-1, 1-2, 0-4)

9/10 posto Veneto- Umbria 9-2 (3-1, 0-0, 3-1, 3-0)

Classifica finale

1. Lazio

2. Campania

3. Liguria

4. Sicilia

5. Puglia

6. Emilia Romagna

7. Lombardia

8. Abruzzo

9. Veneto

10. Umbria

11. Friuli Venezia Giulia

12. Marche

13. Piemonte

14. Toscana

15. Calabria

16. Sardegna

Classifica marcatori

Marangolo (Sicilia) 24 gol

Corelli (Lazio) 20 gol

Morabito (Calabria) 18 gol

Fumo (Friuli Venezia Giulia) 18 gol

Barsanti (Piemonte) 16 gol

Auciello (Puglia) 16 gol

Calzati (Lazio) 16 gol

Botto (Liguria) 15 gol

Morrone (Campania) 13 gol

Dell’Elce (Abruzzo) 13 gol

Brenci (Umbria) 13 gol