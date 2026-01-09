Pallanuoto – Lerici di scena a Voltri in anticipo

Lerici – Inaugurazione a Voltri, anziché a Sori come inizialmente previsto, dell’ anno nuovo da parte del Lerici Sport che vi affronta l’Imperia peraltro in anticipo venerdì 9/1 a Sori; ore 21. Il sabato l’unica possibilità era alla mattina è da qui l’accordo per giocare la sera prima altrove. Ulteriori peripezie che la mancanza di una piscina in provincia comporta…

Per la cronaca gli squalificati Ottazzi e Avvenente come ultimo residuo della sfortunata (anche sul piano arbitrale magari) e perdente trasferta a Torino, ultimo impegno rossoblu nel 2025 dopo le due vittorie consecutive in avvio di Serie B maschile, che ha comportato la prima sconfitta in campionato.

Queste poi le altre partite in programma in quella che, nel Girone 1, è la 4.a giornata: Aragno Rivarolesi-Aquatics Livorno, Nuoto Rapallo-Locatelli Genova, Olona Varese-Aquatica Torino e San Giorgio Ge-Nautico Marina Carrara.