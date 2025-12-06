Pallanuoto – Lerici al nastro di partenza

Lerici – Esordio in campionato sabato 6/12, ore 20.45 alla piscina “Aquamore Bocconi” di Milano contro l’Olona Varese, per il Lerici Sport “firmato Scopsi” (Simone: il nuovo allenatore, ex portiere del medesimo Lerici, che come tecnico tanto bene ha fatto a Marina di Carrara) nel campionato di Serie B maschile.
Questi poi gli altri incontri in programma nel turno inaugurale; Aquatica Torino-Aragno Rivarolesi Ge, Imperia-Aquatics Livorno, Locatelli Genova-San Giorgio Ge e Marina di Carrara-Rapallo.
Nel frattempo il sodalizio rossoblu ha ufficializzato la sua “rosa” per la stagione sportiva in partenza…Cavo, Priolo, Ottazzi, Casagrande, Pellerano, Damiani, Lazzaroli, Brenno, Avenente, Ninfo, Toracca, Goffiantini, Bonicelli, Reina, Cacciamano, Italiani e Giusti.
