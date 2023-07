Pallanuoto – In arrivo il “campus” del Lerici

Lerici – Fervono i preparativi per il nuovo “campus” promosso dal Lerici Sport che nel 2023 si terrà secondo una formula più “leggera” in confronto agli anni passati da lunedì 24 a venerdì 28 Luglio prossimi. Tutte le sere dalle ore 19.30 alle 21.30 gli atleti si ritroveranno nella vasca da 50 metri del centro sportivo “Cicci Rolla” della Venere Azzurra, per sostenere sedute di fondamentali e disputare partite con la supervisione dell’allenatore rossoblù della Prima squadra e dell’ Under 20 maschili, Andrea Sellaroli e del capitano della formazione appunto di Serie B Riccardo Virdis; più quella gli allenatori del settore giovanile e le “new entry” del settore tecnico. Insieme a loro tornerà Fabio Gambacorta, già nella “rosa” rossoblù nella stagione sportiva interrotta dal Covid, il quale vanta 600 presenze tra: Serie A1, Coppa Italia, Coppa Europa e Coppa Campioni (e 50 presenze con la Nazionale maggiore). Appesa la calottina al chiodo, Gambacorta ha allenato in A1 Metanopoli e Sturla e ha accumulato una grande esperienza come tecnico delle giovanili, in particolare col Bogliasco, con cui ha vinto il campionato U17. Sono ancora aperte le iscrizioni al campus al costo di 200 euro, aperto a tutti, ci saranno programmi comuni a tutti i partecipanti e una parte dedicata ai giovani atleti suddivisi per categoria e tecnica individuale. E’ possibile scrivere una e-mail alla segreteria, all’indirizzo elettronico lericisport@gmail.com, o contattare il numero telefonico 0187 / 965773.

Nel frattempo si inizia a muovere il mercato. <Si farà una squadra per puntare al vertice – afferma coach Sellaroli – inoltre siamo impegnati a completare lo staff tecnico del “vivaio”. Salutiamo Tamburini e Guenna che lasciano il Lerici e diamo il benvenuto al centroboa Tomàs Rodrigo Echenique, fratello dell’azzurro Gonzalo, il quale sarà impegnato con la sua Nazionale…ovvero quella argentina, anche se è in possesso dello stesso passaporto italiano, ai Mondiali di Fukuoka e ai Giochi Panamericani di Ottobre>.

Tomàs Rodrigo ha, nel proprio passato, sia A1 che A2 in Spagna e A2 in Italia col Civitavecchia. Nella scorsa stagione pallanuotistica infine Echenique ha trascinato il Palermo alla promozione in B.

Nella foto, il Presidente del Lerici Sport, Alessandro Sammartano