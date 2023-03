Pallanuoto, i derby liguri vanno al Recco e al Quinto

Riposa il campionato femminile, per lasciare spazio alla Final Six di Coppa Italia, torna quello maschile con la diciannovesima giornata, sesta di ritorno.

La capolista Pro Recco, fresca vincitrice della decima Coppa talia consecutiva e non più a punteggio pieno dopo il pareggio interno contro l’AN Brescia, passa alla Zanelli 15-4 contro RN Savona nel più classico dei derby. Cinquina di Cannella con i biancocelesti che vanno addirittura sull’8-0. Prima rete dei padroni di casa di Patchaliev a fine secondo tempo. Senza storia, a parte il primo quarto, per l’AN Brescia che batte 18-4 al Centro Federale di Ostia la Distretti Ecologici Nuoto Roma. Quaterna per Edo Di Somma e triplette per Renzuto e il mancino croato Karkhov che dilagano dopo il gol iniziale di Boezi. Nonostante i 20 punti di distacco in campionato una coriacea De Akker Bologna impatta alla Comunale contro la Telimar Palermo per 11-11. Ospiti addirittura sul 4-1; padroni di casa che si affidano agli americani Irving (4) e Hooper (3) per il 10-8 a fine terzo tempo. Poil 3-0 dei bolognesi che però viene stoppato dal pareggio di Vitale a 12″ con l’uomo in più.

Terza forza del torneo è la CC Ortigia 1928 che batte una mai doma la Pallanuoto Trieste per 10-7. Ospiti in vantaggio per 6-5 nel terzo tempo con Mladossich. Poi il recupero dei biancoverdi che si affidano a Simone Rossi per un tris decisivo (pregevole il no look del 8-7) che spegne le velleità dei giuliani. In chiave salvezza il Circolo Nautico Posillipo batte 16-8 la Nuoto Catania grazie ad uno Stevenson extralusso (sei reti) e una quaterna di Briganti (uno da metà campo). Decisiva l’espulsione per brutalità Giorgio Torrisi nel terzo tempo. Sale all’ottavo posto l’Anzio addirittura in zona playoff dopo l’ottimo 11-7 contro la Ceck up Salerno. Partita risolta nel terzo quarto con un perentorio 5-2 dei laziali guoidati i attacco dal croato Pelric autore di una quaterna. Per gli ospiti doppiette di Bertoli e Gallo ma serve di più per uscire dalle sabbie mobili dei playout. Nell’altro derby ligure di giornata, l’Iren Genova Quinto vince 10-8 in casa del Netafim Bogliasco. Decisivo il break di 5-0 tra primo e secondo parziale per la formazione di Bittarello, che manda a segno sette giocatori di movimento. Tripletta per Roberto Ravina.

Seguono programma e arbitri:

A1 Maschile

19^ giornata – sabato 4 marzo

Circolo Nautico Posillipo-Nuoto Catania 16-8

Telimar-De Akker 11-11

RN Savona-Pro Recco N 4-15

Distretti Ecologici Nuoto Roma-AN Brescia 4-18

CC Ortigia 1928-Pallanuoto Trieste 10-7

Anzio Waterpolis-Check UP RN Salerno 11-7

Netafim Bogliasco 1951-Iren Genova Quinto 8-10