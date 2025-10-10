Pallanuoto femminile, il Rapallo domani affronta l’Ekipe Catania

Dopo il successo nel derby con il Bogliasco, il Rapallo Pallanuoto torna in vasca per la seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile. Le gialloblù affronteranno l’Ekipe Orizzonte Catania sabato 11 ottobre alle ore 15 nella piscina del Poggiolino di Rapallo.

Un appuntamento di alto livello contro una delle formazioni più forti del panorama nazionale: l’Ekipe, campione d’Italia in carica, arriva dal netto successo per 26-4 sul Civitavecchia.

Alla vigilia della sfida, l’allenatore del Rapallo Pallanuoto, Luca Antonucci, commenta:

“È un test importante per capire a che punto siamo, sia come preparazione che come squadra. È il nostro secondo impegno stagionale dopo quello di Champions. Lo giochiamo in casa, ma non sarà facile perché affrontiamo l’Ekipe Orizzonte, squadra campione d’Italia in carica, che si è rinforzata tanto e con attenzione. Dobbiamo fare il meglio possibile, affrontare le cose e attenerci a ciò che sappiamo fare bene”.

La partita sarà visibile in diretta in diretta streaming sui canali social del Rapallo Pallanuoto e su Waterpolo Channel.