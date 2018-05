Pallanuoto, febbre alta per la Final eight di Champions a Genova

Si alza la febbre da Final 8 di Champions League. Sono stati oltre duecento i biglietti venduti in poche ore per le gare in programma dal 7 al 9 giugno.

E da oggi ulteriori biglietti sono in vendita: ai posti disponibili nella Tribuna Scoperta A, si aggiungono quelli della Tribuna B posizionata dietro la porta lato monte.

Modalità: L’acquisto del pass giornaliero è possibile recandosi presso un punto vendita Lis, chiamando il Call Center di Ticketone al numero 892101, oppure collegandosi al sito www.listicket.com.

Prezzi: il biglietto per la giornata di giovedì 7 giugno, quella in cui sono previsti quattro quarti di finale, costa 35 euro. Il pass per venerdì 8, giorno in cui si disputeranno le due semifinali e le due partite per il 5-8 posto, è acquistabile al prezzo di 40 euro. Cinque euro in più, invece, per assistere alle ultime quattro partite di sabato 9 giugno tra le quali spicca la finale che alle 20.30 assegnerà la Champions League.

Con 120 euro – media di dieci euro a partita – sarà possibile seguire dal vivo lo spettacolo della pallanuoto internazionale.

Non perdere tempo: compra il tuo biglietto!