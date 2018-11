Pallanuoto di Serie A | Il big-match è Posillipo-Savona

Settimo turno per il campionato: Busto Arsizio rischia a Trieste

Dopo la parentesi felice della Champion League (Pro Recco, S.M.Busto Arsizio e Brescia tutte vittoriose) torna sabato 25 novembre il massimo campionato di pallanuoto.

Il Brescia, capolista a punteggio pieno (sei successi su sei gare) vuole continuare ad essere protagonista, e viaggia verso la Liguria dove affronterà il Bogliasco.

La squadra rivierasca ha soltanto un punto in graduatoria, ma nelle ultime settimane ha fatto vedere cose interessanti ed avrebbe sicuramente meritato qualcosa di più dei risultati maturati in campo. Una trasferta, e questo il trainer del Brescia Sandro Bovo lo sa, da non sottovalutare assolutamente.

Gioca nella piscina amica (Sori) anche la Pro Recco che superato in Champion League mercoledì scorso il formidabile “sette” del Ferencvaros (9-6), ospita la Lazio. La formazione romana non sta attraversando un buon momento, e naviga al quintultimo posto in classifica. Una gara che almeno sulla carta è senza storia. Da segnalare per chi volesse avvicinarsi a questo sport per la prima volta, che l’ingresso alla piscina di Sori è gratuito.

Il Posillipo, dopo la scoppola inaspettata rimediata sul campo della Florentia, è atteso al pronto riscatto alla piscina “Alba Oriens” di Casoria dove arriva il Savona.

Arbitrerà l’incontro la coppia Riccardo Carmignani e Arnaldo Petronilli di Roma. Il pronostico è nettamente a favore dei padroni di casa, ma è certo che i liguri non sono andati a Napoli in gita.

Viaggia la Sport Management Busto Arsizio sino a Trieste, dove alle ore 18.00 sarà impegnata contro la formazione locale; una partita decisamente interessante per i bustocchi, visto che affronteranno un team che è una incognita per le prestazioni altamente altalenanti fatte vedere in questa prima parte di campionato. Non fa naturalmente testo in ciò che scriviamo il 2-15 rimediato sabato scorso ad opera della Pro Recco.

Nelle altre gare in programma, la Roma Nuoto affronta alla Piscina dei Mosaici del Foro Italico la Florentia; una gara sicuramente da prendere con le molle per la formazione romana, visto che i toscani stanno attraversando un buon momento di forma.

Gioca in casa la matricola Quinto, sicuramente la grande sorpresa positiva di questa serie A 2018-19, ed affronta a Genova alle storiche Piscine di Albaro l’Ortigia Siracusa. Se la formazione genovese sta stupendo tutti, i siciliani invece sono la delusione del torneo. Pronostico a favore del Quinto.

Infine, il Catania, unica squadra ancora a zero punti in classifica, ospita la Canottieri Napoli; per i siciliani è fondamentale fare punti, per non perdere definitivamente il contatto con le squadre che la precedono in graduatoria.

Le gare della settima giornata, sabato 25 novembre: Pro Recco-Lazio, Posillipo-Savona, Roma-Florentia, Quinto-Ortigia, Catania-Ca.Napoli, Trieste-S.M Busto Arsizio, Bogliasco-Brescia.

La Classifica: Brescia 18, Pro Recco 15, Posillipo e S.M. Busto Arsizio 12, Roma, Savona, Quinto,Trieste e Florentia 9, Lazio 7, Can.Napoli ed Ortigia 6, Bogliasco 1, Catania 0.

(Pro Recco e Posillipo una gara in meno).

Franco Ricciardi

Franco Ricciardi è nato a Genova nel 1955. Giornalista iscritto all’Albo dal 1980, ha collaborato e collabora con le più importanti testate genovesi, Il Secolo XIX, Il Lavoro, La Repubblica, il Corriere Mercantile ed è stato tra i primissimi radiotelecronisti genovesi (Radio Liguria 1, Telecittà, Telegenova, Primo Canale.

Negli anni 80 fondò, come editore, il giornale “Noi Genoani”, che veniva distribuito allo Stadio”.